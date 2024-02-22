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Экс-чиновница Харьковской ОВА собирает деньги на залог — в чем ее обвиняют

22 февраля 2024 17:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-чиновница Харьковской ОВА собирает деньги на залог — в чем ее обвиняют
Экс-глава аппарата Харьковской областной администрации Виктория Белявцева. Фото: 2day.kh.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Экс-глава аппарата Харьковской областной военной администрации Виктория Белявцева собирает 3,6 млн гривен на внесение залога. Ее подозревают в махинациях при закупке гуманитарной помощи весной 2022 года. 

Об этом сообщил адвокат Белявцевой Евгений Рияко в комментарии изданию "Суспільне" в четверг, 22 февраля.

Залог по делу Виктории Белявцевой

Юрист рассказал, что прокуратура изначально запросила залог в 15 млн гривен, но суд снизил сумму до 3,6 млн гривен.

По его словам, Белявцева находится на свободе, поскольку прокуратура требовала только залога в качестве меры пресечения. Средства для залога сейчас собираются, и адвокат подчеркивает, что его клиентка не признает свою вину.

"Наша позиция по делу проста — мы хотим доказать, что Виктория была одной из тех, кто остался в городе и помог региону выдержать, выжить. Она занималась, в частности, гуманитарным штабом, организацией питания и удовлетворением других нужд харьковчан, которые оставались в городе на момент начала полномасштабной войны", — добавил адвокат Белявцевой.

В чем обвиняется Виктория Белявцева

В марте 2022 года областная администрация заключила договор на поставку 235 тонн продовольствия для жителей прифронтовых и освобожденных территорий, которое должно было быть распределено бесплатно.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, Белявцева в сговоре с работниками компании фальсифицировала документы о якобы получении товара от поставщика, что послужило основанием для перевода более 15 млн гривен от "Укрзализныци". Однако оплаченный товар так и не был поставлен.

Напомним, экс-чиновник Львовской областной администрации заявил о закрытии уголовного дела в отношении его. Ранее он обвинялся в хищении гуманитарной помощи.

Ранее главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины озвучили результаты разоблачения топ-коррупционеров в 2023 году. За год к ответственности смогли привлечь несколько государственных служащих.  

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