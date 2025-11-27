Відео
Головна Харків Ексдиректора терцентру судили за колабораціонізм у Харкові

Ексдиректора терцентру судили за колабораціонізм у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 00:33
Оновлено: 22:56
У Харкові судили колаборанта — добровільно пішов на співпрацю з окупантами РФ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд виніс вирок 44-річному жителю Ківшарівки, який під час окупації Куп'янського району у 2022 році добровільно погодився обійняти посаду виконувача обов’язків директора територіального центру соціального обслуговування. Свій вирок він отримав заочно оскільки переховується на території РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у березні 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду "виконувача обов'язків директора" терцентру при окупаційній владі. До його обов'язків входило організовувати роботу установи, вирішувати соціальні питання, брати участь у нарадах та розпоряджатися майном і коштами центру.

"У судовому засіданні свідки зазначили, що він змушував підлеглих писати заяви на звільнення з української установи й перейти до складу російської. На зборах він повідомив колективу, що "Україна їх покинула, і треба працювати по-новому"", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Свої обов’язки "директор" виконував до моменту деокупації території Збройними Силами України. Після звільнення Ківшарівки він втік до РФ.

Вирок суду

Основ’янський районний суд Харкова визнав жителя Ківшарівки винним у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому заочно призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки засуджений перебуває у розшуку, термін відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, у Херсонській області заочно засудили чоловіка, який агітував людей брати участь у псевдореферендумі. За скоєне призначили 8 років позбавлення волі.

Також ми інформували, що у Балаклії на Харківщині заочно засудили жінку, яка добровільно під час окупації обійняла посаду у так званій "народній міліції".

суд Харків Колаборант Куп'янськ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
