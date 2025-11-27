Видео
Україна
Видео

Экс-директора терцентра судили за коллаборационизм в Харькове

Экс-директора терцентра судили за коллаборационизм в Харькове

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 00:33
обновлено: 22:56
В Харькове судили коллаборанта — добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами РФ
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Ковшаровки, который во время оккупации Купянского района в 2022 году добровольно согласился занять должность исполняющего обязанности директора территориального центра социального обслуживания. Свой приговор он получил заочно поскольку скрывается на территории РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Детали дела

По данным следствия, в марте 2022 года мужчина добровольно занял должность "исполняющего обязанности директора" терцентра при оккупационной власти. В его обязанности входило организовывать работу учреждения, решать социальные вопросы, участвовать в совещаниях и распоряжаться имуществом и средствами центра.

"В судебном заседании свидетели отметили, что он заставлял подчиненных писать заявления на увольнение из украинского учреждения и перейти в состав российского. На собрании он сообщил коллективу, что "Украина их покинула, и надо работать по-новому""— говорится в сообщении прокуратуры.

Свои обязанности "директор" выполнял до момента деоккупации территории Вооруженными Силами Украины. После освобождения Ковшаровки он сбежал в РФ.

Приговор суда

Основянский районный суд Харькова признал жителя Ковшаровки виновным в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку осужденный находится в розыске, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Напомним, недавно мы писали, в Херсонской области заочно осудили мужчину, который агитировал людей участвовать в псевдореферендуме. За содеянное назначили 8 лет лишения свободы.

Также мы информировали, что в Балаклее на Харьковщине заочно осудили женщину, которая добровольно во время оккупации заняла должность в так называемой "народной милиции".

суд Харьков Коллаборант Купянск судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
