В Харькове судили коллаборанта — добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами РФ

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Ковшаровки, который во время оккупации Купянского района в 2022 году добровольно согласился занять должность исполняющего обязанности директора территориального центра социального обслуживания. Свой приговор он получил заочно поскольку скрывается на территории РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Детали дела

По данным следствия, в марте 2022 года мужчина добровольно занял должность "исполняющего обязанности директора" терцентра при оккупационной власти. В его обязанности входило организовывать работу учреждения, решать социальные вопросы, участвовать в совещаниях и распоряжаться имуществом и средствами центра.

"В судебном заседании свидетели отметили, что он заставлял подчиненных писать заявления на увольнение из украинского учреждения и перейти в состав российского. На собрании он сообщил коллективу, что "Украина их покинула, и надо работать по-новому"", — говорится в сообщении прокуратуры.

Свои обязанности "директор" выполнял до момента деоккупации территории Вооруженными Силами Украины. После освобождения Ковшаровки он сбежал в РФ.

Приговор суда

Основянский районный суд Харькова признал жителя Ковшаровки виновным в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку осужденный находится в розыске, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Также мы информировали, что в Балаклее на Харьковщине заочно осудили женщину, которая добровольно во время оккупации заняла должность в так называемой "народной милиции".