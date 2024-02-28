Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Ексголові Укрзалізниці повідомили про підозру — деталі arrow

Ексголові Укрзалізниці повідомили про підозру — деталі

28 лютого 2024 17:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ексголові Укрзалізниці повідомили про підозру — деталі
Ексголова УЗ Євген Кравцов. Фото: liga.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишньому голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову повідомили про підозру. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунули йому звинувачення в незаконному заволодінні коштами компанії.

Про це повідомила Економічна правда  з посиланням на власні джерела у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Кравцову оголосили підозру

За даними джерел, Євгену Кравцову НАБУ та САП повідомили про підозру у справі про незаконне заволодіння 11,4 млн грн коштів компанії "Укрзалізниця".

Загалом правоохоронці викрили дев'ять членів організованої групи, серед яких:

  • два керівники організованої групи;
  • шість чинних та колишніх посадових осіб АТ "Укрзалізниця";
  • бенефіціар приватного товариства.

Як пише пресслужба САП, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, залежно від ролі та участі кожного у вчиненні злочину.

Деталі справи заволодіння коштами УЗ

Встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками Укрзалізниці. Він домігся призначення своїх спільників на керівні посади компанії за сприяння можновладних друзів, що забезпечило безперешкодну діяльність.

Згадані особи забезпечили перемогу у тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності. Воно протягом двох років постачало для УЗ пневмоінструмент за завищеною вартістю.

Через це компанія була змушена переплатити 11,4 млн грн, що стало прибутком учасників злочинної організації — одного з них вже затримано.

null
Скриншот допису САП
null
Скриншот допису САП

Нагадаємо, член наглядової ради державного АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко розповів, як компанія очистилась від корупції. За його словами, відтепер УЗ більшість своїх потреб задовольняє через державні компанії напряму, де все прозоро та легко можна перевірити.

Також ми писали, що чотири експосадовці Укрзалізниці під час ремонту "Бориспільського експреса" "привласнили" 17 млн гривень компанії. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт.

Укрзалізниця
крадіжка
підозра
бюджет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів