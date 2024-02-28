Экс-главе Укрзализныци сообщили о подозрении — детали

Экс-глава УЗ Евгений Кравцов. Фото: liga.net

Бывшему руководителю правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову сообщили о подозрении. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили ему обвинение в незаконном завладении средствами компании.

Об этом сообщила Економічна правда со ссылкой на собственные источники в среду, 28 февраля.

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По данным источников, Евгению Кравцову НАБУ и САП сообщили о подозрении в деле о незаконном завладении 11,4 млн грн средств компании "Укрзализныця".

В общей сложности правоохранители разоблачили девять членов организованной группы, среди которых:

два руководителя организованной группы;

шесть действующих и бывших должностных лиц АО "Укрзализныця";

Бенефициар частного общества.

Как пишет пресс-служба САП, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины в зависимости от роли и участия каждого в совершении преступления.

Детали дела о завладении средствами УЗ

Установлено, что в 2018 году один из руководителей организованной группы решил установить контроль над товарно-денежными потоками "Укрзалізниці". Он добился назначения своих подельников на руководящие должности компании при содействии друзей во власти, что обеспечило беспрепятственную деятельность.

Упомянутые лица обеспечили победу в тендере подконтрольного предприятия, создав видимость его законности. Оно в течение двух лет поставляло УЗ пневмоинструмент по завышенной стоимости.

Поэтому компания была вынуждена переплатить 11,4 млн грн, что стало прибылью участников преступной организации — один из них уже задержан.

Скриншот сообщения САП

Скриншот сообщения САП

Напомним, член наблюдательного совета государственного АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко рассказал, как компания очистилась от коррупции. По его словам, теперь УЗ большинство своих потребностей удовлетворяет через государственные компании напрямую, где все прозрачно и легко можно проверить.

Также мы писали, что четыре экс-чиновника Укрзализныци во время ремонта "Бориспольского экспресса" "присвоили" 17 млн гривен компании. Правоохранители направили в суд обвинительный акт.