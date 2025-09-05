Відео
Головна Харків Екскерівник харківського лісгоспу "пробачив" борги бізнесмену

Екскерівник харківського лісгоспу "пробачив" борги бізнесмену

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 12:51
У Харківській області екскерівника лісгоспу підозрюють у махінаціях із деревиною
Зрубані дерева. Фото: Харківська обласна прокуратура

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому директору державного підприємства "Жовтневе лісове господарство" у Харківській області. За даними слідства, посадовець сприяв приватній компанії в отриманні деревини без передоплати, що завдало державі багатомільйонних збитків.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Читайте також:

Керівник лісгоспу продав дуби без передоплати 

Слідчі встановили, що між лісгоспом та комерційною структурою було укладено контракти на поставку дубової деревини на суму понад 20 мільйонів гривень. Умови договорів передбачали обов’язкову повну передоплату перед відвантаженням продукції. Однак екскерівник доручив здійснити відвантаження деревини бізнесмену за одним із договорів без внесення повної оплати. В результаті компанія отримала деревину, але не сплатила понад 5 мільйонів гривень.

null
Зрубана деревина. Фото: ДБР

Своїми діями посадовець завдав державі значних збитків. Йому інкримінується зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до шести років.

Наразі вирішується питання про арешт майна підозрюваного з метою компенсації завданих збитків. Крім того, слідчі перевіряють причетність інших осіб до протиправних схем. 

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрила факт розкрадання землі на популярному гірськолижному курорті

А на Івано-Франківщині викрили чиновника, який продавав дані із закритої бази

Харків корупція дерева Харківська область прокуратура вирубка лісу
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
