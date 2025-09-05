У Харківській області екскерівника лісгоспу підозрюють у махінаціях із деревиною

Зрубані дерева. Фото: Харківська обласна прокуратура

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому директору державного підприємства "Жовтневе лісове господарство" у Харківській області. За даними слідства, посадовець сприяв приватній компанії в отриманні деревини без передоплати, що завдало державі багатомільйонних збитків.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Керівник лісгоспу продав дуби без передоплати

Слідчі встановили, що між лісгоспом та комерційною структурою було укладено контракти на поставку дубової деревини на суму понад 20 мільйонів гривень. Умови договорів передбачали обов’язкову повну передоплату перед відвантаженням продукції. Однак екскерівник доручив здійснити відвантаження деревини бізнесмену за одним із договорів без внесення повної оплати. В результаті компанія отримала деревину, але не сплатила понад 5 мільйонів гривень.

Зрубана деревина. Фото: ДБР

Своїми діями посадовець завдав державі значних збитків. Йому інкримінується зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до шести років.

Наразі вирішується питання про арешт майна підозрюваного з метою компенсації завданих збитків. Крім того, слідчі перевіряють причетність інших осіб до протиправних схем.

