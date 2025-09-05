В Харьковской области экс-руководителя лесхоза подозревают в махинациях с древесиной

Срубленные деревья. Фото: Харьковская областная прокуратура

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему директору государственного предприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области. По данным следствия, чиновник способствовал частной компании в получении древесины без предоплаты, что нанесло государству многомиллионные убытки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Реклама

Читайте также:

Руководитель лесхоза продал дубы без предоплаты

Следователи установили, что между лесхозом и коммерческой структурой были заключены контракты на поставку дубовой древесины на сумму более 20 миллионов гривен. Условия договоров предусматривали обязательную полную предоплату перед отгрузкой продукции. Однако экс-руководитель поручил осуществить отгрузку древесины бизнесмену по одному из договоров без внесения полной оплаты. В результате компания получила древесину, но не оплатила более 5 миллионов гривен.

Срубленная древесина. Фото: ГБР

Своими действиями чиновник нанес государству значительный ущерб. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сейчас решается вопрос об аресте имущества подозреваемого с целью компенсации нанесенного ущерба. Кроме того, следователи проверяют причастность других лиц к противоправным схемам.

Напомним, недавно ГБР разоблачила факт хищения земли на популярном горнолыжном курорте.

А на Ивано-Франковщине разоблачили чиновника, который продавал данные из закрытой базы.