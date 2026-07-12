Ігор Терехов може стати прем'єр-міністром — експерт пояснив доцільність

Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Лідер Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов вийшов за межі регіонального політика і може претендувати на посаду прем'єр-міністра після відставки Юлії Свириденко. Кабінет міністрів під його керівництвом міг би стати центром сили, а не формальністю.

Як повідомляє Новини.LIVE, таку думку висловив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Як Терехов може змінити роботу Кабміну

"Питання нового прем’єра виходить за межі персоналій і стає питанням функції. Уряд має очолити людина, здатна до системної роботи, з досвідом управління складними процесами. Серед кандидатур, які обговорюються в політичних колах, логічно виглядають дві фігури — Денис Шмигаль та Ігор Терехов. Повернення Шмигаля виглядає імовірним, але водночас породжує запитання: якщо він був ефективним, то навіщо його свого часу замінили?" — підмітив експерт.

Водночас він наголосив, що Терехов як міський голова Харкова опинився в ситуації постійного кризового управління, де політика майже повністю злилася з функціями виживання міста.

"Його стиль — це поєднання технократичної обережності з вимушеною публічною рішучістю: з одного боку, він прагне демонструвати стабільність і контроль, а з іншого — змушений реагувати на щоденні виклики безпеки, руйнувань інфраструктури та гуманітарних потреб. У цьому сенсі Терехов є представником нового воєнного муніципального керівництва, де ефективність вимірюється не стільки реформами, скільки здатністю утримати місто в робочому стані", — зазначив Кулик.

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Крім того, він підкреслив, що мер Харкова давно вийшов за межі суто регіонального політика. За словами політолога, досвід управління прифронтовим містом-мільйонником, здатність взаємодіяти з парламентом, наявність союзників і чіткої позиції — усе це формує потенціал для створення уряду нового типу.

"Кабмін під його керівництвом міг би стати центром сили, а не формальністю. До того ж його бачення соціальної політики, акцент на реіндустріалізації, розвитку промисловості та регіонів дають шанс перейти від нескінченних презентацій до реальних дій. І, можливо, в урядовій роботі справді стане менше слайд-шоу — і більше результату. Проте кадрова логіка нашої влади завжди викликала запитання. Тому кадидатура прем’єра може бути зовсім несподіваною…" — резюмував Віталій Кулик.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка, Терехова розглядають на посаду прем'єр-міністра. В Україні змінять очільника Кабміну в рамках "перезавантаження".

Водночас Терехов повідомляв, що Франція допоможе Харкову підготуватися до зими. За його словами, сіська влада вже обговорила з французькими партнерами відповідні проєкти.