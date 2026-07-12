Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Експерт пояснив доцільність призначення Терехова прем’єром

Експерт пояснив доцільність призначення Терехова прем’єром

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 17:59
Ігор Терехов може стати прем'єр-міністром — експерт пояснив доцільність
Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Лідер Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов вийшов за межі регіонального політика і може претендувати на посаду прем'єр-міністра після відставки Юлії Свириденко. Кабінет міністрів під його керівництвом міг би стати центром сили, а не формальністю.

Як повідомляє Новини.LIVE, таку думку висловив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. 

Як Терехов може змінити роботу Кабміну

"Питання нового прем’єра виходить за межі персоналій і стає питанням функції. Уряд має очолити людина, здатна до системної роботи, з досвідом управління складними процесами. Серед кандидатур, які обговорюються в політичних колах, логічно виглядають дві фігури — Денис Шмигаль та Ігор Терехов. Повернення Шмигаля виглядає імовірним, але водночас породжує запитання: якщо він був ефективним, то навіщо його свого часу замінили?" — підмітив експерт.

Водночас він наголосив, що Терехов як міський голова Харкова опинився в ситуації постійного кризового управління, де політика майже повністю злилася з функціями виживання міста.

"Його стиль — це поєднання технократичної обережності з вимушеною публічною рішучістю: з одного боку, він прагне демонструвати стабільність і контроль, а з іншого — змушений реагувати на щоденні виклики безпеки, руйнувань інфраструктури та гуманітарних потреб. У цьому сенсі Терехов є представником нового воєнного муніципального керівництва, де ефективність вимірюється не стільки реформами, скільки здатністю утримати місто в робочому стані", — зазначив Кулик.

Читайте також:

Крім того, він підкреслив, що мер Харкова давно вийшов за межі суто регіонального політика. За словами політолога, досвід управління прифронтовим містом-мільйонником, здатність взаємодіяти з парламентом, наявність союзників і чіткої позиції — усе це формує потенціал для створення уряду нового типу.

"Кабмін під його керівництвом міг би стати центром сили, а не формальністю. До того ж його бачення соціальної політики, акцент на реіндустріалізації, розвитку промисловості та регіонів дають шанс перейти від нескінченних презентацій до реальних дій. І, можливо, в урядовій роботі справді стане менше слайд-шоу — і більше результату. Проте кадрова логіка нашої влади завжди викликала запитання. Тому кадидатура прем’єра може бути зовсім несподіваною…" — резюмував Віталій Кулик.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка, Терехова розглядають на посаду прем'єр-міністра. В Україні змінять очільника Кабміну в рамках "перезавантаження".

Водночас Терехов повідомляв, що Франція допоможе Харкову підготуватися до зими. За його словами, сіська влада вже обговорила з французькими партнерами відповідні проєкти.

Кабінет міністрів Ігор Терехов кадрові зміни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації