Игорь Терехов может стать премьер-министром - эксперт объяснил целесообразность

Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Лидер Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов вышел за рамки регионального политика и может претендовать на пост премьер-министра после отставки Юлии Свириденко. Кабинет министров под его руководством мог бы стать центром силы, а не формальностью.

Как сообщает Новини.LIVE, такую точку зрения высказал политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Как Терехов может изменить работу Кабмина

"Вопрос о новом премьере выходит за рамки персоналий и становится вопросом функции. Правительство должен возглавить человек, способный к системной работе, с опытом управления сложными процессами. Среди кандидатур, которые обсуждаются в политических кругах, логично выглядят две фигуры — Денис Шмыгаль и Игорь Терехов. Возвращение Шмыгаля выглядит вероятным, но в то же время вызывает вопрос: если он был эффективен, то зачем его в свое время заменили?" — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что Терехов как мэр Харькова оказался в ситуации постоянного кризисного управления, где политика почти полностью слилась с функциями выживания города.

"Его стиль — это сочетание технократической осторожности с вынужденной публичной решительностью: с одной стороны, он стремится демонстрировать стабильность и контроль, а с другой — вынужден реагировать на ежедневные вызовы в сфере безопасности, разрушения инфраструктуры и гуманитарные нужды. В этом смысле Терехов является представителем нового военного муниципального руководства, где эффективность измеряется не столько реформами, сколько способностью удержать город в рабочем состоянии", — отметил Кулик.

Читайте также:

Кроме того, он подчеркнул, что мэр Харькова давно вышел за рамки чисто регионального политика. По словам политолога, опыт управления прифронтовым городом-миллионником, способность взаимодействовать с парламентом, наличие союзников и четкой позиции — все это формирует потенциал для создания правительства нового типа.

"Кабмин под его руководством мог бы стать центром силы, а не формальностью. К тому же его видение социальной политики, акцент на реиндустриализации, развитии промышленности и регионов дают шанс перейти от бесконечных презентаций к реальным действиям. И, возможно, в работе правительства действительно станет меньше слайд-шоу — и больше результата. Однако кадровая логика нашей власти всегда вызывала вопросы. Поэтому кандидатура премьера может оказаться совершенно неожиданной…" — резюмировал Виталий Кулик.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, Терехова рассматривают на должность премьер-министра. В Украине сменят главу Кабмина в рамках "перезагрузки".

В то же время Терехов сообщал, что Франция поможет Харькову подготовиться к зиме. По его словам, украинские власти уже обсудили с французскими партнерами соответствующие проекты.