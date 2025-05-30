Суддя з Вовчанська перейшла на бік Росії — її судили за держзраду

Рішення судді. Фото: Freepik

Київський районний суд м. Полтави визнав винною колишню голову Вовчанського районного суду Харківської області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Жінці призначено 15 років позбавлення волі, конфіскацію всього майна та позбавлення права обіймати державні посади протягом трьох років.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Суддя перейшла на бік росіян під час окупації

За даними Харківської обласної прокуратури, обвинувачена добровільно перейшла на бік ворога під час окупації міста Вовчанськ у березні 2022 року. Вона взяла активну участь у спробі створення окупаційного "суду" — так званого "Волчанского районного суда Харьковской области", де планувала зайняти посаду "председателя".

Фігурантка справи встигла до деокупації Вовчанська провести збори суддів та апарату, агітуючи їх перейти на службу до окупаційної адміністрації. Вона заявляла, що проходитиме в Росії "курси підвищення кваліфікації", а після повернення буде особисто приймати іспити зі знання російського законодавства у співробітників.

Окрім того, обвинувачена організувала пункт прийому документів для оформлення паспортів громадянина Росії прямо у приміщенні суду, закликаючи колег отримати російське громадянство.

"Судовий розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності фігурантки (in absentia). Оскільки засуджена наразі переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджена перебуває у розшуку", — повідомили у пресслужбі прокуратури.

Досудове розслідування вели слідчі та оперативники ДБР у м. Полтаві (з дислокацією у Харкові).

Нагадаємо, на Закарпатті в суді опинився церковнослужитель, який ухилився від служби в ЗСУ з релігійних переконань.

Також в ДБР закінчилили слідство щодо командира 211-бригади, який ігнорував факти катування та знущання над військовослужбовцями і не протидіяв цьому.