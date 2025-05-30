Судья из Волчанска перешла на сторону России — ее судили за госизмену

Решение судьи. Фото: Freepik

Киевский районный суд г. Полтавы признал виновной бывшую председателя Волчанского районного суда Харьковской области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Женщине назначено 15 лет лишения свободы, конфискация всего имущества и лишение права занимать государственные должности в течение трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Судья перешла на сторону россиян во время оккупации

По данным Харьковской областной прокуратуры, обвиняемая добровольно перешла на сторону врага во время оккупации города Волчанск в марте 2022 года. Она приняла активное участие в попытке создания оккупационного "суда" - так называемого "Волчанского районного суда Харьковской области", где планировала занять должность "председателя".

Фигурантка дела успела до деоккупации Волчанска провести собрание судей и аппарата, агитируя их перейти на службу в оккупационную администрацию. Она заявляла, что будет проходить в России "курсы повышения квалификации", а по возвращении будет лично принимать экзамены по знанию российского законодательства у сотрудников.

Кроме того, обвиняемая организовала пункт приема документов для оформления паспортов гражданина России прямо в помещении суда, призывая коллег получить российское гражданство.

"Судебное рассмотрение уголовного производства осуществлялось в отсутствие фигурантки (in absentia). Поскольку осужденная сейчас скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Пока она уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденная находится в розыске", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Досудебное расследование вели следователи и оперативники ГБР в г. Полтаве (с дислокацией в Харькове).

Напомним, на Закарпатье в суде оказался церковнослужитель, который уклонился от службы в ВСУ по религиозным убеждениям.

Также в ГБР закончили следствие в отношении командира 211-бригады, который игнорировал факты пыток и издевательств над военнослужащими и не противодействовал этому.