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Енергетики заживили п'ять сіл в Ізюмському районі

3 квітня 2023 16:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Енергетики заживили п'ять сіл в Ізюмському районі
Працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ремонтні бригади обленерго відновили електропостачання населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади. 

Про це повідомляють у Харківобленерго.

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Відновлення електропостачання 

Сапери на пошкоджених ділянках повітряних ліній провели розмінування, а енергетики зі свого боку замінили провід, ізолятори, опори та побиті уламками вибухів трансформатори.

У селах електропостачання повернули не лише в житлові будинки, а й забезпечили ним об'єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків.

"Працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів, бо відстань від місця робіт до лінії фронту становить приблизно п'ять кілометрів", – розповіли в обленерго.

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Наразі майже вся Борівська громада вже заживлена. З 38 населених пунктів залишаються знеструмленими лише чотири, що перебувають безпосередньо в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що енергосистема України вже готується до наступної зими та можливих терористичних атак. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, все залежатиме від чотирьох ключових компонентів: фізичного захисту енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінансів для цього. 

Також ми розповідали, що у Харкові більш ніж через рік ввімкнули вуличні ліхтарі. 

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