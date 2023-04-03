Енергетики заживили п'ять сіл в Ізюмському районі

Працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів

Ремонтні бригади обленерго відновили електропостачання населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади.

Про це повідомляють у Харківобленерго.

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Відновлення електропостачання

Сапери на пошкоджених ділянках повітряних ліній провели розмінування, а енергетики зі свого боку замінили провід, ізолятори, опори та побиті уламками вибухів трансформатори.

У селах електропостачання повернули не лише в житлові будинки, а й забезпечили ним об'єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків.

"Працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів, бо відстань від місця робіт до лінії фронту становить приблизно п'ять кілометрів", – розповіли в обленерго.

Наразі майже вся Борівська громада вже заживлена. З 38 населених пунктів залишаються знеструмленими лише чотири, що перебувають безпосередньо в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що енергосистема України вже готується до наступної зими та можливих терористичних атак. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, все залежатиме від чотирьох ключових компонентів: фізичного захисту енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінансів для цього.

Також ми розповідали, що у Харкові більш ніж через рік ввімкнули вуличні ліхтарі.