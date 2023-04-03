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Энергетики заживили пять сел в Изюмском районе

3 апреля 2023 16:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Энергетики заживили пять сел в Изюмском районе
Работать приходилось под канонаду постоянных артиллерийских и минометных обстрелов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ремонтные бригады облэнерго возобновили электроснабжение населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Макеевка, Ольга и Красный Пруд Боровской поселковой общины.

Об этом сообщают в Харьковоблэнерго.

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Саперы на поврежденных участках воздушных линий провели разминирование, а энергетики со своей стороны заменили провод, изоляторы, опоры и разбитые обломками взрывов трансформаторы.

В селах электроснабжение вернули не только в жилые дома, но и обеспечили им объекты водо- и газоснабжения, здания школ и детских садов.

"Работать приходилось под канонаду постоянных артиллерийских и минометных обстрелов, потому что расстояние от места работ до линии фронта составляет около пяти километров" , - рассказали в облэнерго.

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Пока почти вся Боровская община уже заживлена. Из 38 населенных пунктов остаются обесточенными только четыре, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий.

Напомним, что энергосистема Украины уже готовится к следующей зиме и возможным террористическим атакам. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, все будет зависеть от четырех ключевых компонентов: физической защиты энергообъектов, восстановления генерации, оборудования и финансов для этого.

Также мы рассказывали, что в Харькове спустя более года включили уличные фонари.

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