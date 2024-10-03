Вовчанська більше не існує — фотографи Ліберови поділилися кадрами зруйнованого міста

Зруйновані квартали в Вовчанську. Фото: Ліберови

Бої за Вовчанськ тривають з травня 2024 року, коли російські війська розпочали наступ на Харківську область. Фотографи Ліберови поділилися кадрами зруйнованого міста.

Відповідний пост був опублікований в Instagram у четвер, 3 жовтня.

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Фотографи Ліберови опублікували жахливі знімки, зруйнованого російськими військами міста на Харківщині.

"Вовчанська більше не існує. Не залишилось нічого", — написали Ліберови.

Зруйновані будівлі в Вовчанську. Фото: Ліберови

Зруйноване місто Вовчанськ на Харківщині. Фото: Ліберови

Зруйновані квартали в Вовчанську. Фото: Ліберови

Зруйновані будівлі в Вовчанську. Фото: Ліберови

Зруйноване місто Вовчанськ на Харківщині. Фото: Ліберови

Нагадаємо, під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську бійцям ГУР вдавалося взяти російських військових у полон.

У ГУР також пояснили, яке значення для бійців ЗСУ має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.

Наразі це підприємство зазнає постійних обстрілів. Росіяни б'ють по ньому з усього наявного озброєння, зокрема важких кулеметних систем.