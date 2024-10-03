Вовчанська більше не існує — фотографи Ліберови поділилися кадрами зруйнованого міста

Фотографи Ліберови поділилися кадрами зруйнованого Вовчанська
Бої за Вовчанськ тривають з травня 2024 року, коли російські війська розпочали наступ на Харківську область. Фотографи Ліберови поділилися кадрами зруйнованого міста.
Відповідний пост був опублікований в Instagram у четвер, 3 жовтня.
Кадри зруйнованого Вовчанська
Фотографи Ліберови опублікували жахливі знімки, зруйнованого російськими військами міста на Харківщині.
"Вовчанська більше не існує. Не залишилось нічого", — написали Ліберови.
Нагадаємо, під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську бійцям ГУР вдавалося взяти російських військових у полон.
У ГУР також пояснили, яке значення для бійців ЗСУ має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.
Наразі це підприємство зазнає постійних обстрілів. Росіяни б'ють по ньому з усього наявного озброєння, зокрема важких кулеметних систем.
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