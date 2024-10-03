Волчанская больше не существует — фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного города

Фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного Волчанска
Бои за Волчанск продолжаются с мая 2024 года, когда российские войска начали наступление на Харьковскую область. Фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного города.
Соответствующий пост был опубликован в Instagram в четверг, 3 октября.
Кадры разрушенного Волчанска
Фотографы Либеровы опубликовали ужасные снимки разрушенного российскими войсками города Харьковской области.
"Волчанска больше не существует. Не осталось ничего", — написали Либеровы.
Напомним, во время освобождения агрегатного завода в Волчанске бойцам ГУР удавалось взять российских военных в плен.
В ГУР также объяснили, какое значение для бойцов ВСУ имеет освобождение агрегатного завода в Волчанске.
Сейчас это предприятие подвергается постоянным обстрелам. Россияне бьют по нему из всего имеющегося вооружения, в том числе тяжелых пулеметных систем.
Читайте Новини.LIVE!