Вербування через Telegram — у Харкові затримали підлітків, які працювали на РФ

ФСБ через Telegram завербувала підлітків з Харкова — що ті робили
У Харкові правоохоронці затримали неповнолітніх агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівки поблизу двох райвідділів поліції. Окупанти завербували їх через Telegram.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 16 грудня.
Як підлітки допомагали ФСБ
За даними слідства, фігуранти підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.
"Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру — хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Telegram-канали з пошуку "легких" грошей", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що підлітки діяли окремо один від одного і кожен виконував своє "завдання", але за інструкцією спільного куратора з Росії.
"Для виконання завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема, щоб він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки", — додали в СБУ.
У спецслужбі розповіли, що кожен з фігурантів самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.
"Також поруч з цими будівлями зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів. Таким чином агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні", — кажуть у Службі безпеки.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтею про терористичний акт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.
Також ми повідомляли, що Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агентів Російської Федерації, які підірвали вибуховий пристрій біля районного управління поліції у Житомирі. Внаслідок вибуху було травмовано правоохоронця.
Нагадуємо, троє молодиків на замовлення куратора з інтернету палили важливі об'єкти у різних регіонах України. Наймолодшому з них 15 років. Тепер хлопцям загрожують тюремні строки.
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