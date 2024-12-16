Вербування через Telegram — у Харкові затримали підлітків, які працювали на РФ

Затриманий підліток. Фото: СБУ

У Харкові правоохоронці затримали неповнолітніх агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівки поблизу двох райвідділів поліції. Окупанти завербували їх через Telegram.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 16 грудня.

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За даними слідства, фігуранти підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

"Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру — хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Telegram-канали з пошуку "легких" грошей", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що підлітки діяли окремо один від одного і кожен виконував своє "завдання", але за інструкцією спільного куратора з Росії.

"Для виконання завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема, щоб він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки", — додали в СБУ.

Підозрювана у злочині. Фото: СБУ

У спецслужбі розповіли, що кожен з фігурантів самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

"Також поруч з цими будівлями зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів. Таким чином агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні", — кажуть у Службі безпеки.

Речові докази. Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтею про терористичний акт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Також ми повідомляли, що Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агентів Російської Федерації, які підірвали вибуховий пристрій біля районного управління поліції у Житомирі. Внаслідок вибуху було травмовано правоохоронця.

Нагадуємо, троє молодиків на замовлення куратора з інтернету палили важливі об'єкти у різних регіонах України. Наймолодшому з них 15 років. Тепер хлопцям загрожують тюремні строки.