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ФСБ через Telegram завербовала подростков из Харькова — детали

16 декабря 2024 13:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Вербовка через Telegram — в Харькове задержали работавших на РФ подростков
Задержанный подросток. Фото: СБУ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Харькове правоохранители задержали несовершеннолетних агентов российских спецслужб, взорвавших взрывчатки вблизи двух райотделов полиции. Оккупанты завербовали их через Telegram.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в понедельник, 16 декабря.

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По данным следствия, фигуранты подорвали взрывные устройства у отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. В результате событий никто не пострадал.

"Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра — парень и девушка. Оккупанты завербовали их через Telegram-каналы по поиску "легких" денег", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что подростки действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял свою "задачу", но по инструкции общего куратора из России.

"Для выполнения задания юноша собственноручно подготовил самодельную взрывчатку. Для этого ему были предоставлены детальные инструкции, в частности, чтобы он начинил взрывное устройство металлическими шариками и установил внутрь детонатор для дистанционной активации. Девушка же забрала уже готовую взрывчатку из тайника", — добавили в СБУ.

Подростки Харьков подрыв отделения полиции
Подозреваемая в преступлении. Фото: СБУ

В спецслужбе рассказали, что каждый из фигурантов самостоятельно замаскировал взрывные устройства в пакетах и оставил их в мусорных контейнерах вблизи отделений полиции.

"Также рядом с этими зданиями злоумышленники скрыто установили мобильные телефоны, через которые враг осуществлял дистанционно детонацию и фиксировал на видео последствия взрывов. Таким образом, агрессор надеялся посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе", — говорят в Службе безопасности.

Подростки Харьков подрыв отделения полиции
Вещественные доказательства. Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статье о террористическом акте. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение особо тяжкого преступления.

Также мы сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агентов Российской Федерации, взорвавших взрывное устройство возле районного управления полиции в Житомире. В результате взрыва был травмирован правоохранитель.

Напоминаем, трое молодых людей по заказу куратора из интернета жгли важные объекты в разных регионах Украины. Младшему из них 15 лет. Теперь ребятам угрожают тюремные сроки.

СБУ дети подростки Telegram ФСБ Коллаборант

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