Україна
Головна Харків "Гарт" знищив техніку росіян на Південно-Слобожанському напрямку

"Гарт" знищив техніку росіян на Південно-Слобожанському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:14
Прикордонники Гарту вразили російську техніку та антени зв’язку
Підготовка дрона до запуску. Фото ілюстративне: REUTERS

На Південно-Слобожанському напрямку українські сили на фронті продовжують завдавати втрат російським військам. З'явилося відео успішного знищення російських об'єктів.

Відеокадри оприлюднила пресслужба ДПСУ.

Читайте також:

Військовослужбовці оприлюднили кадри ударів по росіянам на Південно-Слобожанському напрямку

Прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожу техніку, елементи системи зв’язку та уразили піхоту.

null
Підліт дрона до ворожої піхоти. Фото: кадр з відео
null
Транспортні засоби. Фото: кадр з відео

Крім того, за даними Генштаба ЗСУ, українські війська на Південно-Слобожанському напрямку зупинили чотири ворожі атаки поблизу Вовчанська, не дозволивши противнику просунутися вперед.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловився щодо пропозиції РФ здати території.

Також стало відомо, що Нідерланди піднімали в небо винищувачі через невідомий дрон в небі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
