Главная Харьков "Гарт" уничтожил технику россиян на Южно-Слобожанском направлении

"Гарт" уничтожил технику россиян на Южно-Слобожанском направлении

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:14
Пограничники Гарта поразили российскую технику и антенны связи
Подготовка дрона к запуску. Фото иллюстративное: REUTERS

На Южно-Слобожанском направлении украинские силы на фронте продолжают наносить потери российским войскам. Появилось видео успешного уничтожения российских объектов.

Видеокадры обнародовала пресс-служба ГПСУ.

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражескую технику, элементы системы связи и поразили пехоту.

null
Подлет дрона к вражеской пехоте. Фото: кадр из видео
null
Транспортные средства. Фото: кадр из видео

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, украинские войска на Южно-Слобожанском направлении остановили четыре вражеские атаки вблизи Волчанска, не позволив противнику продвинуться вперед.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался относительно предложения РФ сдать территории.

Также стало известно, что Нидерланды поднимали в небо истребители из-за неизвестного дрона в небе.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
