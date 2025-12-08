Пограничники Гарта поразили российскую технику и антенны связи

Подготовка дрона к запуску. Фото иллюстративное: REUTERS

На Южно-Слобожанском направлении украинские силы на фронте продолжают наносить потери российским войскам. Появилось видео успешного уничтожения российских объектов.

Видеокадры обнародовала пресс-служба ГПСУ.

Военнослужащие обнародовали кадры ударов по россиянам на Южно-Слобожанском направлении

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражескую технику, элементы системы связи и поразили пехоту.

Подлет дрона к вражеской пехоте. Фото: кадр из видео

Транспортные средства. Фото: кадр из видео

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, украинские войска на Южно-Слобожанском направлении остановили четыре вражеские атаки вблизи Волчанска, не позволив противнику продвинуться вперед.

