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Гідрометцентр попереджає водіїв про небезпеку— прогноз погоди у Харкові на завтра

19 листопада 2023 19:00
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Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 20 листопада
Автомобілі на стоянці під час снігопаду. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківське гідрометцентр випустило попередження про несприятливі погодні умови, які очікуються на 20 листопада в Харківській області. За очікуваннями синоптиків, в цей період у регіоні можливі значні опади.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди в Харківській області 20 листопада

З ранку до самого вечора на Харківщині небо буде вкрите хмарами. Вночі та ранком прогнозується значний сніг, вдень — невеликі опади у вигляді снігу та дощу. Вночі та ранком температура повітря +4...+1°C, вдень — 0...+5°C.

Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Синоптики виділяють перший рівень небезпеки (жовтий), що вказує на можливість значних труднощів та вимагає підвищеної уваги водіїв та пішоходів. Очікується ожеледиця на дорогах та зміни в умовах руху.

Якою буде погода в Харкові завтра 

У місті очікується аналогічна погода, зі значним снігопадом вночі та ранком, а також невеликими опадами вдень.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

У зв'язку з негативними погодними умовами, наявність ожеледиці та снігопаду може ускладнити рух на дорогах. Синоптики звертають увагу водіїв та пішоходів бути особливо обережними та враховували умови на дорогах при плануванні подорожей.

Нагадамо, що в Україні почав падати перший сніг. У зв'язку з цим водіїв просять не зволікати з переходом на зимову гуму.

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