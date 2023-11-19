Прогноз погоди у Харкові та області на 20 листопада

Автомобілі на стоянці під час снігопаду. Ілюстративне фото: УНІАН

Харківське гідрометцентр випустило попередження про несприятливі погодні умови, які очікуються на 20 листопада в Харківській області. За очікуваннями синоптиків, в цей період у регіоні можливі значні опади.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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З ранку до самого вечора на Харківщині небо буде вкрите хмарами. Вночі та ранком прогнозується значний сніг, вдень — невеликі опади у вигляді снігу та дощу. Вночі та ранком температура повітря +4...+1°C, вдень — 0...+5°C.

Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Синоптики виділяють перший рівень небезпеки (жовтий), що вказує на можливість значних труднощів та вимагає підвищеної уваги водіїв та пішоходів. Очікується ожеледиця на дорогах та зміни в умовах руху.

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У місті очікується аналогічна погода, зі значним снігопадом вночі та ранком, а також невеликими опадами вдень.

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У зв'язку з негативними погодними умовами, наявність ожеледиці та снігопаду може ускладнити рух на дорогах. Синоптики звертають увагу водіїв та пішоходів бути особливо обережними та враховували умови на дорогах при плануванні подорожей.

Нагадамо, що в Україні почав падати перший сніг. У зв'язку з цим водіїв просять не зволікати з переходом на зимову гуму.