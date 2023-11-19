Прогноз погоды в Харькове на 20 ноября.

Автомобили на стоянке во время снегопада. Иллюстративное фото: УНИАН

Харьковское гидрометцентр выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 20 ноября в Харьковской области. По ожиданиям синоптиков в этот период в регионе возможны значительные осадки.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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С утра и до самого вечера на Харьковщине небо будет покрыто облаками. Ночью и утром прогнозируется сильный снег, днем небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью и утром температура воздуха +4...+1°C, днем 0...+5°C.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Синоптики выделяют первый уровень опасности (желтый), что указывает на значительные трудности и требует повышенного внимания водителей и пешеходов. Ожидается гололед на дорогах и изменения в условиях движения.

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В городе ожидается аналогичная погода, со снегом ночью и утром, а также небольшими осадками днем.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

В связи с отрицательными погодными условиями, наличие гололеда и снегопада может осложнить движение на дорогах. Синоптики обращают внимание водителей и пешеходов быть особенно аккуратными и учитывали условия на дорогах при планировании путешествий.

Напомним, что в Украине начал падать первый снег. В связи с этим водителей просят не медлить с переходом на зимнюю резину.