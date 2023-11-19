Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Гидрометцентр предупреждает водителей про опасность — прогноз погоды в Харькове на завтра arrow

Гидрометцентр предупреждает водителей про опасность — прогноз погоды в Харькове на завтра

19 ноября 2023 19:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на 20 ноября.
Автомобили на стоянке во время снегопада. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковское гидрометцентр выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 20 ноября в Харьковской области. По ожиданиям синоптиков в этот период в регионе возможны значительные осадки.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 20 ноября

С утра и до самого вечера на Харьковщине небо будет покрыто облаками. Ночью и утром прогнозируется сильный снег, днем небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью и утром температура воздуха +4...+1°C, днем 0...+5°C.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Синоптики выделяют первый уровень опасности (желтый), что указывает на значительные трудности и требует повышенного внимания водителей и пешеходов. Ожидается гололед на дорогах и изменения в условиях движения.

Какая будет погода в Харькове завтра

В городе ожидается аналогичная погода, со снегом ночью и утром, а также небольшими осадками днем.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

В связи с отрицательными погодными условиями, наличие гололеда и снегопада может осложнить движение на дорогах. Синоптики обращают внимание водителей и пешеходов быть особенно аккуратными и учитывали условия на дорогах при планировании путешествий.

Напомним, что в Украине начал падать первый снег. В связи с этим водителей просят не медлить с переходом на зимнюю резину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме