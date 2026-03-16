Гідрометцентр прогнозує у Харкові завтра дощі та вітер

Гідрометцентр прогнозує у Харкові завтра дощі та вітер

Дата публікації: 16 березня 2026 14:21
Гідрометцентр прогнозує у Харкові завтра дощі та вітер
Жінка йде містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 березня, у Харкові очікуються незначні дощі та вітер. Водночас у харківській області завтра прогнозують мокрий сніг та мороз. Вдень повітря на Харківщині прогріється до +8 °С.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 17 березня

У Харківській області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом.

Вітер буде північно-східний, у межах 5-10 м/с.Температура повітря  вночі від +4 °С до -1 °С. Вдень буде доволі тепло — +3...8 °С.

У Харкові завтра пройде невеликий дощ. Вітер буде північно-східний, у межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень — +5...+7 °С.

Погода в Харкові на 17 березня
Скриншот повідомлення Гідрометцентру/Telegram

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко також попередила про похолодання 17 березня. Однак вона зазначила, що в деяких регіонах України тепло та сонячна погода ще затримаються.

Раніше синоптики прогнозували, якою буде весна в Україні у 2026 році. Та, який місяць весни буде найтеплішим.Відтак, у середині травня температура стабільно триматиметься в межах +22...+24 °C без різких перепадів.

Зазначимо, що вже 20 березня в Україні настане весняне рівнодення. Відтак, світла пора дня триватиме довше, і це триватиме аж до літнього сонцестояння, яке припадає на 21 червня.

Харків Укргідрометцентр дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
