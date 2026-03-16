Гидрометцентр прогнозирует в Харькове завтра дожди и ветер

Во вторник, 17 марта, в Харькове ожидаются незначительные дожди и ветер. В то же время в харьковской области завтра прогнозируют мокрый снег и мороз. Днем воздух в Харьковской области прогреется до +8 °С.

Погода в Харькове 17 марта

В Харьковской области во вторник будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Ветер будет северо-восточный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +4 °С до -1 °С. Днем будет довольно тепло — +3...+8 °С.

В Харькове завтра пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем — +5...+7 °С.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко также предупредила о похолодании 17 марта. Однако она отметила, что в некоторых регионах Украины тепло и солнечная погода еще задержатся.

Ранее синоптики прогнозировали, какой будет весна в Украине в 2026 году. И, какой месяц весны будет самым теплым. Следовательно, в середине мая температура стабильно будет держаться в пределах +22...+24 °C без резких перепадов.

Отметим, что уже 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. Следовательно, светлое время дня продлится дольше, и это продлится до летнего солнцестояния, которое приходится на 21 июня.