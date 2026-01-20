Прогноз погоди у Харкові на 21 січня — чи будуть сильні морози

Люди йдуть під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 21 січня, у Харкові та області триматимуться сильні морози. Подекуди на Харківщині завтра очікується до -15 °С.

Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram. —

Прогноз погоди у Харкові та області на 21 січня

У середу у Харкові та на Харківщині буде хмарно з проясненнями.

Завтра у Харківській області день мине без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, у межах 3-8 м/с. Температура повітря вночі — -10...- 15 °С, вдень буде дещо тепліше — -5...-10 °С.

У Харкові завтра також не очікується істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -10...-12 °С., вдень — -6...-8 °С.

Скриншот повідомлення Гідрометцентру/Telegram

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі прогнозували сильні морози по Україні сьогодні.

Раніше синоптики спрогнозували, чи будуть цьогоріч морози в Україні до -23 градусів.