Головна Харків Гідрометцентр шокував прогнозом погоди у Харкові на завтра

Гідрометцентр шокував прогнозом погоди у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 15:52
Прогноз погоди у Харкові на 21 січня — чи будуть сильні морози
Люди йдуть під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 21 січня, у Харкові та області триматимуться сильні морози. Подекуди на Харківщині завтра очікується до -15 °С.

Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram. —

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові та області на 21 січня

У середу у Харкові та на Харківщині буде хмарно з проясненнями.

Завтра у Харківській області день мине без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, у межах 3-8 м/с. Температура повітря вночі — -10...- 15 °С, вдень буде дещо тепліше — -5...-10 °С. 

У Харкові завтра також не очікується істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -10...-12 °С., вдень — -6...-8 °С.

Погода у Харкові на 21 січня
Скриншот повідомлення Гідрометцентру/Telegram

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі прогнозували сильні морози по Україні сьогодні.

Раніше синоптики спрогнозували, чи будуть цьогоріч морози в Україні до -23 градусів.

Харків Укргідрометцентр зима морози прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
