Прогноз погоди у Харкові на 21 січня — чи будуть сильні морози

Гідрометцентр шокував прогнозом погоди у Харкові на завтра
У середу, 21 січня, у Харкові та області триматимуться сильні морози. Подекуди на Харківщині завтра очікується до -15 °С.
Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram. —
Прогноз погоди у Харкові та області на 21 січня
У середу у Харкові та на Харківщині буде хмарно з проясненнями.
Завтра у Харківській області день мине без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, у межах 3-8 м/с. Температура повітря вночі — -10...- 15 °С, вдень буде дещо тепліше — -5...-10 °С.
У Харкові завтра також не очікується істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі -10...-12 °С., вдень — -6...-8 °С.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі прогнозували сильні морози по Україні сьогодні.
Раніше синоптики спрогнозували, чи будуть цьогоріч морози в Україні до -23 градусів.
