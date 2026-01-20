Видео
Україна
Видео

Гидрометцентр шокировал прогнозом погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 15:52
Прогноз погоды в Харькове на 21 января — будут ли сильные морозы
Люди идут под снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 21 января, в Харькове и области будут держаться сильные морозы. Кое-где на Харьковщине завтра ожидается до -15 °С.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Прогноз погоды в Харькове и области на 21 января

В среду в Харькове и Харьковской области будет облачно с прояснениями.

Завтра в Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, в пределах 3-8 м/с. Температура воздуха ночью — -10...-15 °С, днем будет несколько теплее — -5...-10 °С.

В Харькове завтра также не ожидается существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -10...-12 °С., днем — -6...-8 °С.

Погода у Харкові на 21 січня
Скриншот сообщения Гидрометцентра/Telegram

Напомним, что в Укргидрометцентре прогнозировали сильные морозы по Украине сегодня.

Ранее синоптики спрогнозировали, будут ли в этом году морозы в Украине до -23 градусов.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
