Прогноз погоды в Харькове на 21 января — будут ли сильные морозы

Гидрометцентр шокировал прогнозом погоды в Харькове на завтра
В среду, 21 января, в Харькове и области будут держаться сильные морозы. Кое-где на Харьковщине завтра ожидается до -15 °С.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.
Прогноз погоды в Харькове и области на 21 января
В среду в Харькове и Харьковской области будет облачно с прояснениями.
Завтра в Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер западный, в пределах 3-8 м/с. Температура воздуха ночью — -10...-15 °С, днем будет несколько теплее — -5...-10 °С.
В Харькове завтра также не ожидается существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -10...-12 °С., днем — -6...-8 °С.
