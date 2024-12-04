Відключення світла у Харкові на 4 грудня — графік від "Харківобленерго"

Працівник ДТЕК. Фото ілюстративне: it.ua

У середу, 4 грудня, у Харкові так само, як і по всій території України, діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. І для побутових споживачів, і для промисловості та бізнесу обмеження діятимуть з 06:00 до 22:00.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомили в "Харківобленерго".

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Відключення світла в Харкові 4 грудня. Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Харківобленерго"

Що відомо про відключення світла в Харкові 4 грудня

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Наразі енергетики працюють над тим, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу.

У "Харківобленерго" оприлюднили графік відключень світла на тиждень з 30 листопада по 6 грудня.

Графік відключень світла в Харкові. Фото: "Харківобленерго"

Червоним кольором у таблиці виділили години без світла, помаранчевим — години, коли відключення ймовірні, а жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Нагадаємо, у середу, 4 грудня для побутових споживачів із 06:00 до 07:00 та із 20:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інший час доби світло відключатимуть у дві черги.

Також ми повідомляли, що у Львові 4 грудня відключення світла почнуться з шостої ранку та триватимуть до 22:00. У кожної з шести черг споживачів впродовж доби електроенергії не буде по 4–5 годин.