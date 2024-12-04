Отключение света в Харькове на 4 декабря — график от "Харьковоблэнерго"

Часы без света — графики отключений в Харькове на сегодня
В среду, 4 декабря, в Харькове, как и по всей территории Украины, будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. И для бытовых потребителей, и для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00.
Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в "Харьковоблэнерго".
Что известно об отключении света в Харькове 4 декабря
Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. На данный момент энергетики работают над тем, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу.
В "Харьковоблэнерго" обнародовали график отключений света на неделю с 30 ноября по 6 декабря.
Красным цветом в таблице выделили часы без света, оранжевым — часы, когда отключения возможны, а желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений.
Напомним, в среду, 4 декабря для бытовых потребителей с 06:00 до 07:00 и с 20:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В остальное время суток свет будут отключать в две очереди.
Также мы сообщали, что во Львове 4 декабря отключения света начнутся с шести утра и продлятся до 22:00. У каждой из шести очередей потребителей в течение суток электроэнергии не будет по 4-5 часов.
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