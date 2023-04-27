Google оновив супутникові знімки зруйнованого Росією міста Ізюм

Супутники зафіксували руйнування в Ізюмі. Фото: Maxar Technologies

Сервіс Google Maps оновив супутникові дані щодо України. Зокрема, стосовно міст, які найбільше постраждали внаслідок військової агресії РФ – Маріуполя, Бучі, Ірпеня та Ізюму.

Кадри порівняня супутникових знімків опублікував в себе на Facebook заступник голови Ізюмської військової адміністрації Максим Стрельник.

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"Отже, тепер ми можемо не тільки побачити зловісний масштаб руйнувань, спричинений російською агресією, а й порівняти панорами наших рідних міст та сіл "до і після" приходу "руського міра" в наш дім", — пише заступник голови Ізюмської військової адміністрації Максим Стрельник.

В Ізюмі видно страшні руйнування у Центральному парку, на колишній вулиці Пам'яті, на приладобудівному заводі і на горі Крем'янець, на Ізюмському шляху і в селі Кам'янка, яке окупанти знищили повністю.

За словами Максима Стрельника, на оновлених знімках видно не остаточні руйнування, зокрема, житлових будинків, заводу, промислової зони Ізюму та шкіл.

Нагадаємо, Ізюм — найбільше місто на сході України, відвойоване ЗСУ на початку вересня під час масштабного контрнаступу. Саме воно виконувало роль великого логістичного центру, що пов'язує Донецьку та Харківську області, а відповідно, мало стратегічне значення для ворогів. В місті зруйновані майже 80% будівель. Це один з населених пунктів Харківської області, що найбільше потерпали від російської навали.

Також Google оновив супутникові знімки і міста Маріуполь — на фото є і Драмтеатр з написом "Діти". Кожен охочий може побачити, який зараз вигляд має знищене росіянами місто.