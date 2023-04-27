Google обновил спутниковые снимки разрушенного Россией города Изюм

Спутники зафиксировали разрушение в Изюме. Фото: Maxar Technologies

Сервис Google Maps обновил спутниковые данные по Украине. В частности, в отношении городов, наиболее пострадавших в результате военной агрессии РФ – Мариуполя, Бучи, Ирпеня и Изюма.

Кадры сравнения спутниковых снимков опубликовал на Facebook заместитель председателя Изюмской военной администрации Максим Стрельник.

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"Итак, теперь мы можем не только увидеть зловещий масштаб разрушений, вызванный российской агрессией, но и сравнить панорамы наших родных городов и сел "до и после" прихода "русского мира" в наш дом", — пишет заместитель председателя Изюмской военной администрации Максим Стрельник .

В Изюме видны страшные разрушения в Центральном парке, на бывшей улице Памяти, на приборостроительном заводе и на горе Кременец, на Изюмском пути и в селе Каменка, которое оккупанты уничтожили полностью.

По словам Максима Стрельника, на обновленных снимках видны не окончательные разрушения, в частности жилых домов, завода, промышленной зоны Изюма и школ.

Напомним, Изюм — самый большой город на востоке Украины, отвоеванный ВСУ в начале сентября во время масштабного контрнаступления. Именно оно выполняло роль большого логистического центра, связывающего Донецкую и Харьковскую области, а соответственно имело стратегическое значение для врагов. В городе разрушены около 80% зданий. Это один из населенных пунктов Харьковской области, наиболее пострадавших от российского нашествия.

Также Google обновил спутниковые снимки и города Мариуполь – на фото есть и Драмтеатр с надписью "Дети". Каждый желающий может увидеть, как сейчас выглядит город, уничтоженный россиянами.