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Господарський суд Харківської області стягнув збитки з рф через збройну агресію

11 квітня 2023 15:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Господарський суд Харківської області стягнув збитки з рф через збройну агресію
Судовий процес. Фото ілюстративне: Google
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Господарський суд Харківської області повністю задовольнив позов мешканця Ізюмського району про стягнення з російськоі федерації збитків у зв`язку зі збройною агресією рф.

Про це повідомляє пресслужба Господарського суду Харківської області.

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Рішення суду 

Позивач звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом, в якому просив визнати його ТОВ потерпілою особою, яка зазнала збитків у зв’язку із збройною агресією рф, та стягнути збитки з росії, оскільки внаслідок окупації Ізюмської територіальної громади, на території якої знаходився склад позивача, було викрадено його майно, а тому дії держави-агресора  щодо крадіжки майна на окупованій території вважав прямим порушенням ст.55 частини ІІ розділу І Додатку до Конвенції "Положення про закони і звичаї війни на суходолі" IV Конвенції, підписаної 18.10.1907 р. в м.Гаага,  та діями, що містять склад злочинів визначених ст.437 та ст.438 Кримінального кодексу України. Як зазначав позивач, саме внаслідок окупації відбулося зникнення майна належного позивачеві, у зв`язку з чим порушено гарантоване ст.41 Конституції України його право власності.

Ця ТОВ — це українське підприємство, одним із основних видів діяльності якого є виготовлення та торгівля продукцією сільськогосподарського призначення.

Територія, де знаходиться склад, була територією бойових дій. Розглянувши спір, суд вирішив задовольнити позов ТОВ до Російськоі Федерації в особі Міністерства юстиції рф та стягнути на користь товариства понад 3,6 млн грн. збитків.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон щодо механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни. Законом запроваджується компенсація за зруйноване та пошкоджене після 24 лютого 2022 року нерухоме майно — житлові будинки, квартири, будинки садибного типу, інші житлові приміщення, недобудоване житло, де зведені несучі та зовнішні конструкції, а також спільне майно багатоквартирного будинку.

Також ми писали, що Люксембург арештував акції великого російського стартапу "Роснано". Вартість акцій у 2021 році перевищувала 300 млн доларів.

 

 

 

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