Господарський суд Харківської області стягнув збитки з рф через збройну агресію

Судовий процес. Фото ілюстративне: Google

Господарський суд Харківської області повністю задовольнив позов мешканця Ізюмського району про стягнення з російськоі федерації збитків у зв`язку зі збройною агресією рф.

Про це повідомляє пресслужба Господарського суду Харківської області.

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Рішення суду

Позивач звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом, в якому просив визнати його ТОВ потерпілою особою, яка зазнала збитків у зв’язку із збройною агресією рф, та стягнути збитки з росії, оскільки внаслідок окупації Ізюмської територіальної громади, на території якої знаходився склад позивача, було викрадено його майно, а тому дії держави-агресора щодо крадіжки майна на окупованій території вважав прямим порушенням ст.55 частини ІІ розділу І Додатку до Конвенції "Положення про закони і звичаї війни на суходолі" IV Конвенції, підписаної 18.10.1907 р. в м.Гаага, та діями, що містять склад злочинів визначених ст.437 та ст.438 Кримінального кодексу України. Як зазначав позивач, саме внаслідок окупації відбулося зникнення майна належного позивачеві, у зв`язку з чим порушено гарантоване ст.41 Конституції України його право власності.

Ця ТОВ — це українське підприємство, одним із основних видів діяльності якого є виготовлення та торгівля продукцією сільськогосподарського призначення.

Територія, де знаходиться склад, була територією бойових дій. Розглянувши спір, суд вирішив задовольнити позов ТОВ до Російськоі Федерації в особі Міністерства юстиції рф та стягнути на користь товариства понад 3,6 млн грн. збитків.

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