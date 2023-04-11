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Хозяйственный суд Харьковской области взыскал убытки из России из-за вооруженной агрессии

11 апреля 2023 15:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Хозяйственный суд Харьковской области взыскал убытки из России из-за вооруженной агрессии
Судебный процесс. Фото иллюстративный: Google
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил иск жителя Изюмского района о взыскании с российской федерации ущерба в связи с вооруженной агрессией РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Харьковской области.

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Истец обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с иском, в котором просил признать его ООО потерпевшим лицом, понесшим ущерб в связи с вооруженной агрессией РФ, и взыскать убытки с России, поскольку в результате оккупации Изюмской территориальной общины, на территории которой находился состав иска , было похищено его имущество, а потому действия государства-агрессора по поводу кражи имущества на оккупированной территории считал прямым нарушением ст.55 части II раздела I Приложения к Конвенции "Положения о законах и обычаях войны на суше" IV Конвенции, подписанной 18.10.1907 г. в г. Гааге, и действиями, содержащими состав преступлений определенных ст.437 и ст.438 Уголовного кодекса Украины. Как отмечал истец, именно в результате оккупации произошло исчезновение имущества надлежащего истцу, в связи с чем нарушено гарантированное ст.41 Конституции его право собственности.

Это ООО - украинское предприятие, одним из основных видов деятельности которого является изготовление и торговля продукцией сельскохозяйственного назначения.

Территория, где находится склад, была территорией боевых действий. Рассмотрев спор, суд решил удовлетворить иск ООО в Российскую Федерацию в лице Министерства юстиции РФ и взыскать в пользу общества свыше 3,6 млн грн. ущерба.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны . Законом вводится компенсация за разрушенное и поврежденное после 24 февраля 2022 недвижимое имущество — жилые дома, квартиры, дома усадебного типа, другие жилые помещения, недостроенное жилье, где возведены несущие и внешние конструкции, а также общее имущество многоквартирного дома.

Также мы писали, что Люксембург арестовал акции крупного российского стартапа "Роснано" . Стоимость акций в 2021 году превышала 300 млн. долларов.

 

 

 

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