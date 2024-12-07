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Готуємось до морозного дня — прогноз погоди для Харкова і області

7 грудня 2024 00:15
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Харкові на 7 грудня
Дівчина на прогулянці. Фото: Новини. LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У суботу, 7 грудня, у Харкові прогнозується прохолодна погода з температурою близько -1°C протягом дня та ночі. Небо буде переважно хмарним, без істотних опадів. 

Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

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Впродовж доби стовпчики термометрів залишатимуться близько -1°C. Відчуття буде дещо холоднішим через помірний вітер — до -4°C. Істотних опадів не прогнозується. У ніч на 7 грудня можливий дрібний сніг, але вдень буде сухо.

Вітер східний і північно-східний, зі швидкістю 3–5 м/с. Вітер може підсилювати відчуття холоду. Атмосферний тиск стабільний, близько 758–760 мм рт. ст. Вологість повітря залишатиметься високою, на рівні 80–85%.

День буде похмурим, а світловий час обмеженим (схід сонця о 07:17, захід — о 15:33) . Щодо народних прикмет, цей період пов’язаний із встановленням санного шляху, що відображає зимовий характер погоди.

Погода на Харківщині 7 грудня

 Харківській області прогнозується прохолодна погода з невеликим похолоданням вночі та помірною температурою вдень. Температура коливатиметься від -3°C вночі до +1°C вдень.

У більшості районів буде хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не очікується. Можливий слабкий вітер зі швидкістю до 3-5 м/с, що створюватиме легке відчуття прохолоди. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 770–773 мм рт. ст., а відносна вологість становитиме близько 65–85%.

У різних частинах області, наприклад, в Ізюмському та Богодухівському районах, погода буде схожою: вночі трохи нижча температура, а вдень переважно ясна чи злегка хмарна атмосфера без значних змін.

Готуємось до морозного дня — прогноз погоди для Харкова і області - фото 1
Повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць зими. Очікується збільшення кількості опадів.

Як ми раніше повідомляли, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, у перший тиждень зими на погоду в Україні значний вплив матиме антициклон.

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