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Готовимся к морозному дню — прогноз погоды для Харькова и области

7 декабря 2024 00:15
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на 7 декабря
Девушка на прогулке. Фото: Новини. LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В субботу, 7 декабря, в Харькове прогнозируется прохладная погода с температурой около -1°C в течение дня и ночи. Небо будет преимущественно облачным, без существенных осадков.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В течение суток столбики термометров будут оставаться около -1°C. Ощущение будет несколько холоднее из-за умеренного ветра — до -4°C. Существенных осадков не прогнозируется. В ночь на 7 декабря возможен небольшой снег, но днем будет сухо.

Ветер восточный и северо-восточный, со скоростью 3-5 м/с. Ветер может усиливать чувство холода. Атмосферное давление стабильное, около 758–760 мм рт. ст. Влажность воздуха будет оставаться высокой на уровне 80–85%.

День будет пасмурным, а световое время ограниченным (закат в 07:17, закат — в 15:33). Относительно народных примет, то этот период связан с установлением санного пути, отражающего зимний характер погоды.

Погода в Харьковской области 7 декабря

В Харьковской области прогнозируется прохладная погода с небольшим похолоданием ночью и умеренной температурой днем. Температура будет колебаться от -3°C ночью до +1°C днем.

В большинстве районов облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Возможен слабый ветер со скоростью до 3-5 м/с, что создает легкое чувство прохлады. Атмосферное давление будет держаться на уровне 770-773 мм рт. ст., а относительная влажность составит около 65–85%.

В разных частях области, например, в Изюмском и Богодуховском районах, погода будет похожей: ночью немного более низкая температура, а днем преимущественно ясная или слегка облачная атмосфера без значительных изменений.

Готовимся к морозному дню — прогноз погоды для Харькова и области - фото 1
Сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц зимы. Ожидается увеличение количества осадков.

Как мы ранее сообщали, по словам синоптика Игоря Кибальчича, в первую неделю зимы на погоду в Украине значительное влияние будет иметь антициклон.

погода Харьков похолодание зима прогноз погоды

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