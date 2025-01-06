Прогноз погоди у Харкові 7 січня

Жінка прогулюється містом після дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові і області завтра, 7 січня, буде теплою та вологою. Очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 7 січня

За прогнозами синоптиків, у вівторок на Харківщині очікується хмарна погода. Вночі прогнозується мокрий сніг, який поступово перейде в дощ.

Місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь і ожеледиця на дорогах. Удень опадів не передбачається. Температура вночі становитиме від -2 °С до +3 °С, а вдень до +7 °С.

У Харкові вночі можливий мокрий сніг із дощем, вдень опадів не очікується. Вітер південний, швидкість до 14 м/с. Температура вночі близько 0 °С, вдень до +6 °С.

Повідомлення ХРЦГ у Telegram

А протягом наступного тижня, 6-12 січня, в Україні очікується аномально тепла погода. Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах.

Також ми писали, що протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.