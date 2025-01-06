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Готовьте резиновые сапоги — прогноз погоды в Харькове на завтра

6 января 2025 13:55
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове 7 января
Женщина прогуливается по городу после дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 7 января, будет теплой и влажной. Ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 7 января

По прогнозам синоптиков, во вторник на Харьковщине ожидается облачная погода. Ночью прогнозируется мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь.

Местами возможно налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах. Днем осадков не предвидится. Температура ночью от -2 °С до +3 °С, а днем до +7 °С.

В Харькове ночью возможен мокрый снег с дождем, днем осадков не ожидается. Ветер южный, скорость до 14 м/с. Температура ночью около 0 °С, днем до +6 °С.

Прогноз погоды в Харькове 7 января
Сообщение ХРЦГ в Telegram

А в течение следующей недели,  6-12 января, в Украине ожидается аномально теплая погода. Не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах.

Также мы писали, что в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

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14:27 Одесситы остались без воды на двое суток — адреса бюветов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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