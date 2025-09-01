Прогноз погоди у Харкові 2 вересня

Дівчина йде містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 2 вересня, у Харкові та області буде по-справжньому осіння погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози та місцями навіть град.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Небезпечні метеорологічні явища у Харкові. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології/Telegram

Погода у Харкові 2 вересня

Завтра, 2 вересня, у Харкові та на Харківщині буде хмарно з проясненнями.

У Харківській області вночі очікується короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквал, у межах 15-20 м/с.

Вдень 2 вересня на Харківщині місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північний️, в межах 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі +15...+20 °C. Вдень буде дещо тепліше — +27...+32 °C.

У Харкові 2 вересня вночі очікується короткочасний дощ, гроза. Натомість день мине без опадів.️ Вітер північний️, у межах 7-12 м/с.

Температура повітря у Харкові 2 вересня вночі +17...+19 °C. Водночас вдень температура повітря прогріється до +27...+29 °C.

Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

