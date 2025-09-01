Видео
Главная Харьков Готовьте зонты — прогноз погоды в Харькове на завтра

Готовьте зонты — прогноз погоды в Харькове на завтра

Дата публикации 1 сентября 2025 15:15
Прогноз погоды в Харькове 2 сентября
Девушка идет по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 2 сентября, в Харькове и области будет по-настоящему осенняя погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и местами даже град.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Опасные метеорологические явления в Харькове. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии/Telegram

Погода в Харькове 2 сентября

Завтра, 2 сентября, в Харькове и на Харьковщине будет облачно с прояснениями.

В Харьковской области ночью ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал, в пределах 15-20 м/с.

Днем 2 сентября на Харьковщине местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, в пределах 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью — +15...+20 °C. Днем будет несколько теплее +27...+32 °C.

В Харькове 2 сентября ночью ожидается кратковременный дождь, гроза. Зато день пройдет без осадков. ️ Ветер северный️, в пределах 7-12 м/с.

Температура воздуха в Харькове 2 сентября ночью — +17...+19 °C. В то же время днем температура воздуха прогреется до +27...+29 °C.

Погода у Харкові 2 вересня
Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Ранее синоптики ответили, когда ожидать первые заморозки в Украине.

Кроме того, мы обнародовали подробное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.

погода осень синоптик Харьков прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
