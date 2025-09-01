Прогноз погоды в Харькове 2 сентября

Готовьте зонты — прогноз погоды в Харькове на завтра
Во вторник, 2 сентября, в Харькове и области будет по-настоящему осенняя погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и местами даже град.
Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Погода в Харькове 2 сентября
Завтра, 2 сентября, в Харькове и на Харьковщине будет облачно с прояснениями.
В Харьковской области ночью ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал, в пределах 15-20 м/с.
Днем 2 сентября на Харьковщине местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, в пределах 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью — +15...+20 °C. Днем будет несколько теплее +27...+32 °C.
В Харькове 2 сентября ночью ожидается кратковременный дождь, гроза. Зато день пройдет без осадков. ️ Ветер северный️, в пределах 7-12 м/с.
Температура воздуха в Харькове 2 сентября ночью — +17...+19 °C. В то же время днем температура воздуха прогреется до +27...+29 °C.
