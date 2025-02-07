Погода у Харкові 8 лютого — детальний прогноз

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харківській області у суботу, 8 лютого, очікується морозна погода та мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця, тому водіям слід бути обережними.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода в Харківській області 8 лютого

Температурна карта України 8 лютого. Фото: Метеопост

У Харківській області прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі місцями коливатиметься від -8 °С до -13 °С градусів морозу, а вдень – -1...-6 °С.

Прогноз погоди у Харкові 8 лютого

Погода у Харкові, погодинний прогноз на 8 лютого. Фото: Метеопрог

У Харкові прогнозується схожа погода: без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер також буде північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -9...-11°С , а вдень – -2...-4 °С.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень та попередили про сильне похолодання.

Також відомо, якою буде погода у лютому впродовж місяця та коли чекати на весняне тепло.