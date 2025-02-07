Погода в Харькове 8 февраля — подробный прогноз

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харьковской области в субботу, 8 февраля, ожидается морозная погода и переменная облачность без осадков. На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 8 февраля

Температурная карта Украины 8 февраля. Фото: Метеопост

В Харьковской области прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью местами будет колебаться от -8 °С до -13 °С градусов мороза, а днем — -1...-6 °С.

Прогноз погоды в Харькове 8 февраля

Погода в Харькове, почасовой прогноз на 8 февраля. Фото: Метеопрог

В Харькове прогнозируется похожая погода: без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер также будет северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -9...-11 °С, а днем — -2...-4 °С.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю и предупредили о сильном похолодании.

Также известно, какая будет погода в феврале в течение месяца и когда ждать весеннее тепло.