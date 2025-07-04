Якою буде погода 5 липня - прогноз погоди у Харкові на завтра

Готуйтесь до негоди — прогноз погоди у Харкові на завтра
У суботу, 5 липня, на Харківщині очікуються небезпечні погодні явища. Жителі міста можуть очікувати на дощі.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 липня у Харкові
У самому місті прогнозують грозу, а по області — грози з можливим градом та шквалистим вітром швидкістю 15-20 м/с.
По області можливий невеликий короткочасний дощ, місцями — гроза. Температура повітря коливатиметься від +16...+21 °С уночі, до — +23...+28 °С вдень.
У Харкові також прогнозують короткочасний дощ. Нічна температура становитиме +17...+19 °С, денна — +24...+26 °С.
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.
Місцева влада закликає мешканців бути уважними та обережними в цей період.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 5 липня, на Київщині та в столиці очікується мінлива та нестабільна погода. Водночас атмосферні умови залишатимуться досить сприятливими для активностей на свіжому повітрі.
А в п’ятницю, 5 липня, в Одесі встановиться мінлива хмарність, але опадів не прогнозується. Через затяжну відсутність дощів та надмірно сухе повітря в регіоні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають синоптики.
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