Якою буде погода 5 липня - прогноз погоди у Харкові на завтра

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 5 липня, на Харківщині очікуються небезпечні погодні явища. Жителі міста можуть очікувати на дощі.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Пост Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 5 липня у Харкові

У самому місті прогнозують грозу, а по області — грози з можливим градом та шквалистим вітром швидкістю 15-20 м/с.

По області можливий невеликий короткочасний дощ, місцями — гроза. Температура повітря коливатиметься від +16...+21 °С уночі, до — +23...+28 °С вдень.

У Харкові також прогнозують короткочасний дощ. Нічна температура становитиме +17...+19 °С, денна — +24...+26 °С.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Місцева влада закликає мешканців бути уважними та обережними в цей період.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 5 липня, на Київщині та в столиці очікується мінлива та нестабільна погода. Водночас атмосферні умови залишатимуться досить сприятливими для активностей на свіжому повітрі.

А в п’ятницю, 5 липня, в Одесі встановиться мінлива хмарність, але опадів не прогнозується. Через затяжну відсутність дощів та надмірно сухе повітря в регіоні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають синоптики.