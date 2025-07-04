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Главная Харьков Готовьтесь к непогоде — прогноз погоды в Харькове на завтра

Готовьтесь к непогоде — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 21:28
Какой будет погода 5 июля - прогноз погоды в Харькове на завтра
Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 5 июля, на Харьковщине ожидаются опасные погодные явления. Жителей города могут ожидать дожди.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 5 июля в Харькове

В самом городе прогнозируют грозу, а по области — грозы с возможным градом и шквалистым ветром скоростью 15-20 м/с.

По области возможен небольшой кратковременный дождь, местами — гроза. Температура воздуха будет колебаться от +16...+21 °С ночью, до — +23...+28 °С днем.

В Харькове также прогнозируют кратковременный дождь. Ночная температура составит +17...+19 °С, дневная — +24...+26 °С.

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Местные власти призывают жителей быть внимательными и осторожными в этот период.

Напомним, что в пятницу, 5 июля, на Киевщине и в столице ожидается переменчивая и нестабильная погода. В то же время атмосферные условия будут оставаться достаточно благоприятными для активностей на свежем воздухе.

А в пятницу, 5 июля, в Одессе установится переменная облачность, но осадков не прогнозируется. Из-за затяжного отсутствия дождей и чрезмерно сухого воздуха в регионе сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают синоптики.

погода дождь Харьков прогноз погоды гроза
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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