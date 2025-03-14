Погода у Харкові 15 березня — детальний прогноз погоди

Готуйтеся до дощів — прогноз погоди у Харкові на завтра
У Харкові та по області в суботу, 15 березня, буде по-весняному тепло. Проте, синоптики попереджають про зміни погоди у вигляді дощу та посилення вітру.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода у Харківській області 15 грудня
У суботу, 15 березня, на Харківщині погода буде хмарною з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ.
Температура повітря в області вночі становитиме +6...+11 °С, а вдень підніметься до +15...+20 °С.
Прогноз погоди у Харкові 15 березня
У Харкові вночі прогнозують вночі температуру на рівні +9...+10 °С, без опадів, можливий слабкий вітер. Вранці поступово потеплішає до +12...+14 °С, після 11:00 можливий незначний дощ.
Удень температура повітря сягатиме +15 °С, а ввечері стовпчики термометрів поступово знизяться до +9...+12 °С, можливий невеликий дощ.
Похолодання на Харківщині
За прогнозами синоптиків, на вихідних у регіоні очікується суттєве зниження температури. У неділю стовпчики термометрів коливатимуться в межах +2…+5 °С, а наступного тижня можливі нічні заморозки.
Нагадаємо, астросиноптики повідомили, чи будуть магнітні бурі сьогодні, 14 березня.
Також синоптик Наталка Діденко повідомила, як зміниться погода в Україні і коли тепла погода зафіксується.
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