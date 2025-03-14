Погода в Харькове 15 марта — подробный прогноз погоды — подробный прогноз погоды

Дождливая погода. Фото: УНИАН

В Харькове и по области в субботу, 15 марта, будет по-весеннему тепло. Однако, синоптики предупреждают об изменениях погоды в виде дождя и усиления ветра.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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В субботу, 15 марта, на Харьковщине погода будет облачной с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Карта температур по Украине 15 марта. Фото: Метеопост

Температура воздуха в области ночью составит +6...+11 °С, а днем поднимется до +15...+20 °С.

Прогноз погоды в Харькове 15 марта

В Харькове ночью прогнозируют ночью температуру на уровне +9...+10 °С, без осадков, возможен слабый ветер. Утром постепенно потеплеет до +12...+14 °С, после 11:00 возможен незначительный дождь.

Днем температура воздуха достигнет +15 °С, а вечером столбики термометров постепенно снизятся до +9...+12 °С, возможен небольшой дождь.

Похолодание на Харьковщине

По прогнозам синоптиков, на выходных в регионе ожидается существенное снижение температуры. В воскресенье столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+5 °С, а на следующей неделе возможны ночные заморозки.

Напомним, астросиноптики сообщили, будут ли магнитные бури сегодня, 14 марта.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, как изменится погода в Украине и когда теплая погода зафиксируется.