Прогноз погоди в Харкові на вихідних 26-27 жовтня

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові на вихідних 26-27 жовтня мінливо хмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

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Погода в Харкові 26 жовтня

У суботу на Харківщині очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Вдень область обійдеться без істотних опадів, однак вночі та вранці місцями можливий туман, що знизить видимість до 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків буде дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 °С до +4 °С, а вдень варто очікувати +8...+13 °С.

По місту також прогнозується без істотних опадів. Температура вночі становитиме +24 °С, а вдень коливатиметься в межах +9...+11 °С.

Пожежна небезпека

26 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Нагадаємо, погода у Києві та області 26 жовтня сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі. Вдень у столиці буде сухо та відносно тепло.

Ми писали про те, що протягом 26-27 жовтня в Україні погода буде сонячною та сухою. Суттєвих опадів не передбачається.