Прогноз погоды в Харькове на выходные, 26-27 октября

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове в выходные, 26-27 октября, переменно облачная. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харькове 26 октября

В субботу в Харьковской области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Днем область обойдется без существенных осадков, однако ночью и утром местами возможен туман, что снизит видимость до 200-500 метров. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, а днем следует ожидать +8...+13 °С.

По городу прогнозируется без существенных осадков. Температура ночью будет составлять +24 °С, а днем будет колебаться в пределах +9...+11 °С.

Пожарная опасность

26 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Напомним, погода в Киеве и области 26 октября будет способствовать прогулкам на открытом воздухе. Днем в столице будет сухо и относительно тепло.

Мы писали о том, что 26-27 октября в Украине погода будет солнечной и сухой. Существенных осадков не предполагается.