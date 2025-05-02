Погода у Харкові та по області 3 травня — детальний прогноз від синоптиків

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У суботу, 3 травня, на Харківщині різко змінюватиметься погода. Впродовж дня у регіоні будуть і заморозки, і сильний вітер, і потепління. Дощів не прогнозують.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харківській області 3 травня

Протягом ночі та вранці 3 травня у Харківській області очікується зниження температури до +1...+6 °С, а в окремих районах імовірні заморозки на поверхні ґрунту і місцями у повітрі — від 0 до -3 °С.

Температура повітря у Харківській області 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У денні години можливі пориви до 15–20 м/с. В денні години температура повітря по Харківщині різко підніметься до комфортних +18...+23 °С.

Температурна карта України 3 травня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Харкові 3 травня

У Харкові ранок обіцяє бути сонячним і спокійним. Із наближенням обіду небо затягне хмарами. Опадів не прогнозують. Температура вночі коливатиметься в межах +1...+3 °С, із заморозками на ґрунті до -3 °С. Вдень повітря прогріється до +20...+21 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко склала прогноз погоди на вихідні 3 та 4 травня і назвала регіони, де будуть зливи з грозами та штормовий вітер.

Також синоптики спрогнозували погоду у травні і відповіли, яким буде останній місяць весни та коли прийде літня спека.