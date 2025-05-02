Погода в Харькове и по области 3 мая — подробный прогноз от синоптиков

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В субботу, 3 мая, на Харьковщине будет резко меняться погода. В течение дня в регионе будут и заморозки, и сильный ветер, и потепление. Дождей не прогнозируют.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 3 мая

В течение ночи и утром 3 мая в Харьковской области ожидается снижение температуры до +1...+6 °С, а в отдельных районах вероятны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе - от 0 до -3 °С.

Температура воздуха в Харьковской области 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. В дневные часы возможны порывы до 15-20 м/с. В дневные часы температура воздуха по Харьковщине резко поднимется до комфортных +18...+23 °С.

Температурная карта Украины 3 мая. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Харькове 3 мая

В Харькове утро обещает быть солнечным и спокойным. С приближением обеда небо затянет облаками. Осадков не прогнозируют. Температура ночью будет колебаться в пределах +1...+3 °С, с заморозками на почве до -3 °С. Днем воздух прогреется до +20...+21 °С.

Напомним, Наталка Диденко составила прогноз погоды на выходные 3 и 4 мая и назвала регионы, где будут ливни с грозами и штормовой ветер.

Также синоптики спрогнозировали погоду в мае и ответили, каким будет последний месяц весны и когда придет летняя жара.