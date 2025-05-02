Погода в Харькове и по области 3 мая — подробный прогноз от синоптиков

Готовьтесь к скачкам температур — прогноз погоды в Харькове
В субботу, 3 мая, на Харьковщине будет резко меняться погода. В течение дня в регионе будут и заморозки, и сильный ветер, и потепление. Дождей не прогнозируют.
Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 3 мая
В течение ночи и утром 3 мая в Харьковской области ожидается снижение температуры до +1...+6 °С, а в отдельных районах вероятны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе - от 0 до -3 °С.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. В дневные часы возможны порывы до 15-20 м/с. В дневные часы температура воздуха по Харьковщине резко поднимется до комфортных +18...+23 °С.
Прогноз погоды в Харькове 3 мая
В Харькове утро обещает быть солнечным и спокойным. С приближением обеда небо затянет облаками. Осадков не прогнозируют. Температура ночью будет колебаться в пределах +1...+3 °С, с заморозками на почве до -3 °С. Днем воздух прогреется до +20...+21 °С.
Напомним, Наталка Диденко составила прогноз погоды на выходные 3 и 4 мая и назвала регионы, где будут ливни с грозами и штормовой ветер.
Также синоптики спрогнозировали погоду в мае и ответили, каким будет последний месяц весны и когда придет летняя жара.
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