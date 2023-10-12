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Готуйтеся до теплого дня: погода у Харкові

12 жовтня 2023 07:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Готуйтеся до прохолодного ранку та теплого дня: погода у Харкові
Діти гуляють у Центральному парку. Ілюстративне фото: Центральний парк
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Жителі та гості Харківської області зможуть насолодитися ясною та сонячною погодою у четвер, 12 жовтня. За даними метеорологів, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Вітер дме з південного заходу зі швидкістю від 7 до 12 м/с, і вдень можуть спостерігатися пориви вітру силою від 15 до 20 м/с.

Температурні показники також зазнають змін протягом дня. Вночі очікуються сильні заморозки з температурою повітря від 0 °C до 5 °C, тоді як вдень повітря прогріється до 12-17 °C вище за нуль.

У Харкові прогнозуються нічні температури від 0 до 2 °C, а вдень очікується відносно тепло з температурою в межах 14-16 °C.

Також ми писали про те, що синоптик розповіла, на яку погоду очікувати найближчими тижнями. 

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