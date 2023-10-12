Готовьтесь к прохладному утру и теплому дню: погода в Харькове

Дети гуляют в Центральном парке. Иллюстративное фото: Центральный парк

Жители и гости Харьковской области смогут насладиться ясной и солнечной погодой в четверг, 12 октября. По данным метеорологов, ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 12 октября

Ветер дует с юго-запада со скоростью от 7 до 12 м/с, и днем могут наблюдаться порывы ветра силой от 15 до 20 м/с.

Температурные показатели также претерпевают изменения в течение дня. Ночью ожидаются сильные заморозки с температурой воздуха от 0 °C до 5 °C, тогда как днем воздух прогреется до 12-17 °C выше нуля.

В Харькове прогнозируются ночные температуры от 0 до 2 °C, а днем ожидается относительно тепло с температурой в пределах 14-16 °C.

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