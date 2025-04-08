Погода у Харкові 9 квітня — повний прогноз від синоптиків

Прохолодна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 9 квітня, в Харкові та області очікується прохолодна весняна погода. Синоптики повідомляють, що буде мінлива хмарність, заморозки вночі та локальні опади в денні години.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 9 квітня

Температура повітря знизиться вночі до 0...+2 °C, місцями можливі заморозки. Ближче до вечора йтиме короткочасний дощ із мокрим снігом. Температура повітря становитиме +5...+7 °C. Вітер буде помірним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

Погода у Харківській області 9 квітня

Вночі дощів не прогнозується. Температура повітря знизиться до 0...+2 °C, а на околицях можливі заморозки. Вітер буде південно-західного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Удень температура підвищиться до +5...+7°C. Із другої половини дня на території області можливий невеликий сніг з дощем, переважно у вечірні години.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували негоду, яка накриє сьогодні, 8 квітня, одразу кілька областей України снігом та дощем.

А синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні потеплішає.